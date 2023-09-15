Женская команда Ворсклы встретится с римской Ромой в "финале" квалификации в Лигу чемпионов. "Волчицы" добились немалого успеха в прошлогоднем розыгрыше, пишет 24 Канал.
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Последний штурм
Состоялась жеребьевка решающего раунда плей-офф за право попасть в групповой этап женской Лиги чемпионов. "Зелено-белые" узнали своих будущих соперниц, которыми стали девушки из Ромы. Интересно, что римлянки в прошлом сезоне добыли в борьбе первую ступеньку в итальянские первенства, а также в прошлом году доходили в четвертьфинал женского престижного клубного турнира, поэтому Ворскли выпал маститый оппонент. Матчи пройдут 10-11 октября и 18-19 октября.
Напомним, что чемпионки Украины уже прошли два этапа по пути в желанную Лигу чемпионов. Сначала полтавский коллектив в невероятном поединке в дополнительное время справился с эстонской Флорой (4:3), а впоследствии разобрался с хорватским Осиеком (3:0). Украину в ЛЧ также представлял и прошлогодний "серебряный" призер чемпионата Кривбасс, однако криворожский клуб на первой же стадии уступил французскому Парижу (4:0).
Все пары квалификации женской ЛЧ
- Аполлон (Кипр) – Бенфика (Португалия)
- Цюрих (Швейцария) – Аякс (Нидерланды)
- Рома (Италия) – Ворскла (Украина)
- Валюр (Исландия) – Санкт-Пельтен (Австрия)
- Славия Прага (Чехия) – Ол. Клуж (Румыния)
- Глазго Сити (Шотландия) – Бранн (Норвегия)
- Спартак Субботница (Сербия) – Русенгорд (Шветия)
- Хекен (Швеция) – Твенте (Нидерланды)
- Айнтрахт Франкфурт (Германия) – Спарта Прага (Чехия)
- Париж (Франция) – Вольсбург (Германия)
- Манчестер Юнайтед (Англия) – ПСЖ (Франция)