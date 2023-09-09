Цього тижня розпочався новий сезон жіночої Ліги чемпіонів. Від України розпочали виступ у турнірі двоє клубів – чемпіон Ворскла та віцечемпіон Кривбас, пише 24 канал.

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Правда, криворіжці досить швидко вилетіли з ЛЧ, розгромно поступившись Парижу у першому ж матчі (0:4). А ось полтавці продовжують свій шлях у груповий раунд.

Для досягнення цілі "зелено-білим" треба пройти трьох опонентів. Двох із них Ворскла вже залишила позаду. У першому матчі полтавці перестріляли естонську Флору (4:3) в екстратаймі.

У битві за вихід у вирішальну стадію кваліфікації Ворскла зійшлась із хорватським Осієком. Цього разу матч дався українцям куди легше, команда здобула розгромну перемогу з рахунком 3:0.

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Всі голи були забиті у першому таймі. Дубль оформила Вероніка Андрухів, ще один гол на рахунку Даніель Козлової. Таким чином, Ворскла вийшла у фінальну стадію кваліфікації.

У ній зіграють 24 команди, які будуть розбиті на 12 пар. У жовтні вони зіграють у двоматчевому протистоянні за вихід у групу. Потенційними суперниками Ворскли є: