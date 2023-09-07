Париж – Кривбас – 4:0

Голи: Дюфур, 25, 56, 59, Корошец, 72

Париж та Кривбас провели зустріч в рамках кваліфікації до жіночої Ліги чемпіонів, переможцями з якої вийшли “містянки”. Український клуб на ранньому етапі попрощався з міжнародною ареною, пише 24 Канал.

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Гіркий дебют

Кривбас, котрий у минулому сезоні став віцечемпіоном жіночої української першості, отримав нагоду пробитися у найпрестижніший клубний турнір. На криворізький колектив, якому знадобилося всього два роки після відновлення (формувалися на основі миколаївської Ніки) для потрапляння у єврокубки, чекав шлях представників ліг, де у суперниках був Париж. Для “біло-червоно-чорних” матч з французьким колективом став дебютним на євроарені.

Та от для Кривбасу перший млинець вийшов нанівець, оскільки третя сила жіночого французького футболу не залишила жодних шансів для срібних призерок України. Хоча криворізький колектив зі старту матчу продемонстрував свою жагу до перемоги на серйозне налаштування, проте “містянки” виявились вищими класом, тому по ходу матчу перехопили ініціативу у свої ноги.

Українки пропустили у першому таймі всього один раз, коли самі спробували забити гол, проте спіймали контратаку. Парижанки добили Кривбас у другій половині зустрічі, оскільки протягом 16 хвилин змогли заколотити ще три м’ячі у сітку воріт “біло-червоно-чорних”, а хет-триком відзначилась гравчиня Парижу Дюфур.

Нагадаємо. Жіноча команда Ворскли здобула вольову перемогу над естонською Флорою (4:3) в рамках першого кваліфікаційного раунду до ЛЧ. У другому етапі відбору “зелено-білі” зійдуться із хорватським Осієком.

Таким чином, француженки здобули розгромну перемогу із рахунком 4:0 й зустрінуться із лондонським Арсеналом за право зіграти у груповій стадії Ліги чемпіонів. Кривбас, у свою чергу, іще проведе матч із шведським Лінчепінгом, проте той уже не має турнірного значення.