Ворскла – Флора 4:3

Голи: Козлова, 27, Котик, 44, Корсун, 88, Кравчук, 93 – Таммік, 38, Ліллемяе, 47, Улексін, 78

Ворскла та Флора зустрілися в рамках у півфіналу першого раунду кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів, переможцями з якої вийшли полтавки. Український колектив врятувався наприкінці зустрічі, пише 24 Канал.

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Повністю заслужена перемога

Завдяки тріумфу у торішньому розіграші чемпіонату України, Ворскла отримала нагоду спробувати свої сили в чемпіонській кваліфікації до Ліги чемпіонів. На першій стадії відбору полтавський колектив вимушений взяти участь у мінітурнірі з півфіналом і фіналом, котрі проходитимуть у Боснії та Герцеговині. Першим опонентом "зелено-білих" стала Флора із Естонії.

Зустріч, яка відбувалась на стадіоні "Асім Ферхатович-Хасе", подарувала фанатам велику кількість голів, а також інтригу до самого фінального свистка. Ворсклі двічі вдавалося вийти вперед по ходу матчу, проте Флора також двічі вирівнювала ваги, а пізніше, на 78-ій хвилині гри взагалі зайняла лідерську позицію, повівши у матчі із рахунком 2:3. Та от полтавський колектив не розгубився.

Спершу "зелено-білі" на 88-ій хвилині гри шокували свого опонента, вкравши перемогу з-під носу Флори, а уже в компенсований арбітром час взагалі перевернули матч з ніг на голову. На третій хвилині третього тайму українки продемонстрували характер та жагу до перемоги, оскільки змогли вчетверте відзначитись у ворота Флори та здобути заслужений тріумф, 4:3 (переможний гол на рахунку Роксолани Кравчук).

Таким чином, полтавки вийшли у фінал першого кваліфікаційного раунду до ЛЧ. На Ворсклу тепер чекає фінал з переможцем пари Сараєво (Боснія і Герцеговина) – Осієк (Хорватія). Та от на цьому відбіркові етапи не закінчаться. В разі ще однієї перемоги "зелено-білим" доведеться пройти ще один раунд кваліфікації, аби потрапити до групового етапу Ліги чемпіонів.

До речі. У нинішній кампанії жіночого найпрестижнішого клубного турніру Україну представляють дві команди. Окрім Ворскли участь у змаганнях бере Кривбас, котрий став віцечемпіоном країни у минулому сезоні. Криворізький колектив зіграє в кваліфікації ліг, а перший матч проведе проти Парижа уже 6-го вересня, о 22:00.