Ворскла втратила перемогу на виїзді: прогноз на матч-відповідь з КуПСом у Лізі конференцій

Ворскла 29 липня зіграє матч-відповідь у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференції. Букмекери дали прогноз на єврокубкове протистояння.

Полтавський клуб готовий дати бій

У першій грі Ворскла майже гарантувала собі дебютну перемогу у новому турнірі Ліги конференцій. Однак команда Юрія Максимова прикро пропустила у компенсовані до матчу хвилини. Після подачі з кутового у штрафному "ворсклян" виникла метушня з гравців, якою скористався Томас та проштовхнув м'яч у сітку воріт українського клубу.

Як це було Ворскла втратила перемогу над КуПС на останній хвилині матчу Ліги конференцій: відео

Перша зустріч з КуПСом завершилась бойовою нічиєю – 2:2. За полтавський клуб забивали Кане та Тіль із пенальті.

Після такого пізнього пропущеного голу команда з Полтави повторила негативний рекорд українських клубів у єврокубках. Це взяття воріт Ворскли стало одним з найбільш пізніх для українських клубів на євроарені.

Раніше такий неприємний рекорд належав лише київського Динамо. Чемпіон УПЛ у листопаді 2019 року пропустив на шостій додатковій хвилині. Сталось це у грі групи Ліги Європи проти шведського Мальме.

Якщо підопічним Максимова вдасться вийти у наступне коло, то там на них чекатиме зустріч проти переможця пари Астана / Аріс.

Що прогнозують букмекери Favbet

Матч-відповідь Ворскла – КуПС відбудеться у четвер, 29 липня, о 19:00 на стадіоні "Ворскла" імені Бутовського.

Ворскла – фаворит другого матчу протистояння. На їх перемогу можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,75. Звитяга фінського суперника оцінена значно гірше – 4,85. Не виключено, що у зустрічі буде зафіксована нічия – 3,50.

Прохід у наступний раунд полтавського клубу –, а КуПСа –

Швидше за все, що ми не побачимо голів від обох команд – 1,64. З яким тоді рахунком завершиться поєдинок? 1:0 або 2:0 на користь української команди. Саме на такі цифри на табло стоять найкращі коефіцієнти – 5,10 та 6,40 відповідно.

Першими нулі на табло розмочать господарі – 1,55. А на те, що першими у вирішальній грі заб'ють фіни – 3,05. Діапазон голів (2 – 3) – 1,86.

Перше взяття воріт слід очікувати у періоди з 0 – 15 або з 16 – 30 хвилини першого тайму – 3,35 та 3,75 відповідно. Букмекери вірять у перемогу Ворскли з різницею в один гол – 3,35.