КуПС – Ворскла 2:2

Голи: Удо, 6, Томас, 90+6 – Кане, 29, Тіль, 56 (пен)

Саме Ворсклі випало відкривати футбольний сезон для українських клубів. Хоча сам матч довелося зіграти на виїзді – у Фінляндії проти КуПС у матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій.

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Початок матчу для Ворскли видався невдалим. Адже вже на шостій хвилині команда пропустила. Удо отримав пас від центру поля, і звільнившись від опіки Яворського – потужно пробив.

Ворскла довго "приходила до тями" після такого початку, мало не пропустивши вдруге. Але таки зуміла вирівняти гру. І зрівняти рахунок. Кане на 29-й хвилині зумів втекти по лівому флангу. Та вже у штрафному майданчику його наздогнали суперники. Однак гравець знайшов можливість для удару з гострого кута.

Далі команди демонстрували доволі рівну гру, без явної переваги. Ворсклі у другому таймі вдалося вийти вперед завдяки пенальті. Томас зіграв рукою у власному майданчику, і арбітр призначив пенальті. З 11-метрової позначки влучно пробив Тіль.

Наприкінці зустрічі КуПС створив декілька моментів, щоб зрівняти рахунок. Та у першому випадку Різник у неймовірному стрибку врятував полтавчан.

Арбітр в цьому матчі додав лише чотири хвилини до основного часу. А КуПС вдалося зрівняти рахунок, коли вже йшла шоста хвилина. Після подачі з кутового у штрафному Ворскли виникла метушня з гравців, і Томас пропхнув м'яч у ворота української команди.

Відеоогляд матчу КуПС – Ворскла



Тепер на Ворсклу очікує домашній матч проти КуПС. Він відбудеться в Полтаві 29 серпня.