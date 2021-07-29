Полтавский клуб готов дать бой

В первой игре Ворскла почти гарантировала себе дебютную победу в новом турнире Лиги конференций. Однако команда Юрия Максимова обидно пропустила в компенсированные к матчу минуты. После подачи с углового в штрафной "ворсклян" возникла суматоха из игроков, которой воспользовался Томас и протолкнул мяч в сетку ворот украинского клуба.

Как это было Ворскла упустила победу над КуПС на последней минуте матча Лиги конференций: видео

Первая встреча с КуПС завершилась боевой ничьей – 2:2. За полтавский клуб забивали Кане и Тиль с пенальти.

После такого позднего пропущенного гола команда из Полтавы повторила отрицательный рекорд украинских клубов в еврокубках. Это взятие ворот Ворсклы стало одним из самых поздних для украинских клубов в еврокубках.

Ранее такой неприятный рекорд принадлежал только киевскому Динамо. Чемпион УПЛ в ноябре 2019 года пропустил на шестой добавленной минуте. Произошло это в игре группы Лиги Европы против шведского Мальме.

Если подопечным Максимова удастся выйти в следующий круг, то там их ждет встреча против победителя пары Астана/Арис.

Ответный матч Ворскла – КуПС состоится в четверг, 29 июля, в 19:00 на стадионе "Ворскла" имени Бутовского.

Что прогнозируют букмекеры Favbet

Ворскла – фаворит второго матча противостояния. На их победу можно сделать ставку с коэффициентом 1,75. Победа финского соперника оценена значительно хуже – 4,85. Не исключено, что во встрече будет зафиксирована ничья – 3,50.

Проход в следующий раунд полтавского клуба – 1,34, а КуПС – 3,20.

Скорее всего, что мы не увидим голов от обеих команд – 1,64. С каким тогда счетом завершится поединок? 1:0 или 2:0 в пользу украинской команды. Именно на такие цифры на табло стоят лучшие коэффициенты – 5,10 и 6,40 соответственно.

Первыми нули на табло размочат хозяева – 1,55. А на то, что первыми в решающей игре забьют финны – 3,05. Диапазон голов (2 – 3) – 1,86.

Первое взятие ворот следует ожидать в периоды 0 – 15 или 16 – 30 минут первого тайма – 3,35 и 3,75 соответственно. Букмекеры верят в победу Ворсклы с разницей в один гол – 3,35.