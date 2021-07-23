Гол, який призвів до антирекорду

Полтавський клуб фактично гарантував собі перемогу у першому матчі у новому турнірі. Але на шостій компенсованій хвилині все перевернулось з ніг на голову.

Більше про матч Ворскла втратила перемогу над КуПС на останній хвилині матчу Ліги конференцій: відео

Після подачі з кутового у штрафному Ворскли виникла справжня "пожежа". Томас виявився найспритнішим серед усіх гравців та прошив сітку воріт полтавського голкіпера. Матч завершився бойовою нічиєю 2:2.

Цей гол не лише не дозволив полтавській команді здобути важливу перемогу, а й поставив антирекорд Ворскли. Це взяття воріт стало одним з найбільш пізніх для українських клубів в єврокубках.

Раніше такий неприємний показник належав лише київського Динамо. Чемпіон УПЛ у листопаді 2019 року пропустив також на шостій додатковій хвилині. Сталось це у грі групового раунду Ліги Європи проти Мальме. Та зустріч й взагалі завершилась перемогою шведів 3:4. Переможний м'яч забив Маркус Розенберг.