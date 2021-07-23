Гол, який призвів до антирекорду
Полтавський клуб фактично гарантував собі перемогу у першому матчі у новому турнірі. Але на шостій компенсованій хвилині все перевернулось з ніг на голову.
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Після подачі з кутового у штрафному Ворскли виникла справжня "пожежа". Томас виявився найспритнішим серед усіх гравців та прошив сітку воріт полтавського голкіпера. Матч завершився бойовою нічиєю 2:2.
Раніше такий неприємний показник належав лише київського Динамо. Чемпіон УПЛ у листопаді 2019 року пропустив також на шостій додатковій хвилині. Сталось це у грі групового раунду Ліги Європи проти Мальме. Та зустріч й взагалі завершилась перемогою шведів 3:4. Переможний м'яч забив Маркус Розенберг.
- Матч-відповідь Ворскла зіграє 29 липня у Полтаві.
- Команда вже у понеділок, 26 липня, стартує у новому сезоні УПЛ. Суперником команди Юрія Максимова стане Дніпро-1.