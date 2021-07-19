З ким зіграє Ворскла у Лізі конференцій

У штаб-квартирі УЄФА відбулось жеребкування третього раунду відбору нового єврокубкового турніру – Ліги конференцій. Україну у цьому турнірі представлять полтавська Ворскла та Колос із Ковалівки.

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Полтавський клуб був серед несіяних перед початком жеребкування. Якщо Ворсклі вдасться пройти фінський КуПС, то суперником полтавців стане переможець пари Астана / Аріс.

Поєдинки відбудуть 5 та 12 серпня. У разі мирової за підсумками двох зустрічей (виїзні голи вже не враховуються), команди зіграють додаткові тайми та серію пенальті.

Важливо! Переможці виходять в раунд плей-офф Шляху чемпіонів і Основного шляху відповідно. Ті, хто програв, прощаються з єврокубками як мінімум до наступного сезону.