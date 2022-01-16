Вони принизили себе, – президент Сербії розкритикував владу Австралії
Президент Сербії Александр Вучич прокоментував рішення щодо депортації Новака Джоковича. Він обурений ставленням австралійської влади.
Вучич чекає на Джоковича у Сербії
Суд відхилив апеляцію сербського тенісиста 16 січня. Тепер Джокович не зможе зіграти на Australian Open.
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Новак уже вилетів з Австралії та відправився в Дубаї.
Вучич повідомив, що вже поспілкувався з Джоковичем. Він закликає тенісиста якнайшвидше повернутися на батьківщину.
Президент Сербії наголосив, Новаку завжди раді у його рідній країні.
Вони гадають, що принизили Джоковича цими діями. Вони протягом 10 днів знущалися з найкращого тенісиста світу. Але вони принизили себе. Джокович може повернутися до своєї країни з високо піднятою головою, дивлячись усім прямо в очі,
– заявив Вучич.
Джоковича депортували з Австралії
- Новак прибув до Мельбурну, аби виступити на Australian Open.
- Проте його не пустили до Австралії. Візу спортсмена анулювали, аргументуючи це тим, що Джокович немає щеплення проти коронавірусу.
- Спортсмен перемістився в "імміграційний ізолятор". Він подав апеляцію на відповідне рішення.
- 10 січня Новак виграв суд. Спортсмен навіть встиг провести перші тренування в Австралії.
- Проте Джоковича затримали вдруге, а його візу анулювали.
- Йому можуть заборонити в'їзд до країни на три роки.