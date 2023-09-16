Давайте разом невпинно боротися проти тиранії, – Кличко зробив важливий заклик до світу

Легендарний боксер Володимир Кличко навіть після закінчення професійної кар'єри є обличчям України у світі. Кличко-молодший відвідує різноманітні зустрічі заради допомоги рідній країні.

Легендарний боксер виклав колаж, у якому зібрані світлини із зустрічей у Німеччині. Володимир Кличко подякував європейській країні за підтримку та допомогу, назвавши Німеччину "другою Батьківщиною".

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Володимир Кличко: За перемогу і майбутнє вільного світу

Молодший із братів Кличків зробив важливий меседж до світу, який закликає цивілізовані країни не припиняти та збільшити свою допомогу Україні у повномасштабній війні проти Росії.

Дякую Bild 100, дякую Німеччині, нашій другій Батьківщині. Давайте разом невпинно боротися проти тиранії, поки Україна не буде звільнена. За перемогу і майбутнє вільного світу,

– написав Володимир.



Зустріч Володимира Кличка у Німеччині / Колаж із соцмереж боксера

Авторитет Кличка-молодшого допомагає Україні у зустрічах із європейськими лідерами. Відзначимо, що він початку повномасштабного вторгнення колишній боксер активно займається не лише дипломатією, а й волонтерською діяльністю.

Нещодавно у серпні Кличко поїхав на передову, аби передати військовим унікальне спорядження, яке наближатиме перемогу України у війні проти країни-агресора.

Патріотичні вчинки Володимира Кличка під час повномасштабної війни