Давайте разом невпинно боротися проти тиранії, – Кличко зробив важливий заклик до світу
Джерело:Володимир Кличко
Легендарний боксер Володимир Кличко навіть після закінчення професійної кар'єри є обличчям України у світі. Кличко-молодший відвідує різноманітні зустрічі заради допомоги рідній країні.
Легендарний боксер виклав колаж, у якому зібрані світлини із зустрічей у Німеччині. Володимир Кличко подякував європейській країні за підтримку та допомогу, назвавши Німеччину "другою Батьківщиною".
Читайте також Ломаченко та Камбосос можуть провести титульний бій у 2024 році: все у руках Хейні
Володимир Кличко: За перемогу і майбутнє вільного світу
Молодший із братів Кличків зробив важливий меседж до світу, який закликає цивілізовані країни не припиняти та збільшити свою допомогу Україні у повномасштабній війні проти Росії.
Дякую Bild 100, дякую Німеччині, нашій другій Батьківщині. Давайте разом невпинно боротися проти тиранії, поки Україна не буде звільнена. За перемогу і майбутнє вільного світу,
– написав Володимир.
Зустріч Володимира Кличка у Німеччині / Колаж із соцмереж боксера
Авторитет Кличка-молодшого допомагає Україні у зустрічах із європейськими лідерами. Відзначимо, що він початку повномасштабного вторгнення колишній боксер активно займається не лише дипломатією, а й волонтерською діяльністю.
Нещодавно у серпні Кличко поїхав на передову, аби передати військовим унікальне спорядження, яке наближатиме перемогу України у війні проти країни-агресора.
Патріотичні вчинки Володимира Кличка під час повномасштабної війни
- Після 24 лютого 2022 року Кличко-молодший займався перевезенням їжі та ліків у столиці України.
- Також колишній боксер вирішив відмовитись від мрії про повернення на ринг заради рекорду. Адже інтереси країни значно важливіші для Володимира, аніж особисті.
- Раніше Кличко був у делегації України, яка у Німеччині провела перемовини щодо політичної та економічної підтримки нашої держави. Ці зустрічі не припиняються й досі.
- Легенда боксу відвідував зруйновані українські міста та навіть потрапляв із братом Віталієм на обкладинку відомого журналу The Ring.
- Ентоні Джошуа, колишній суперник Олександра Усика, розпочав допомагати Україні саме після розмови з Кличком-молодшим.