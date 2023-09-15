Боксери могли вийти у ринг ще у 2022-му році. Однак торік Василь Ломаченко відмовився від бою проти Джорджа Камбососа, який тоді ще володів званням абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. У той момент в Україні розпочалось повномасштабне вторгнення Росії, а Василь став на захист рідного Білгород-Дністровського. Ломаченку було тоді не до боксу.

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Друга спроба буде успішною?

Ломаченка у суперниках австралійця змінив Хейні, який вже у їх першій зустрічі відібрав у Джорджа чемпіонські пояси.

Схоже, що на початку нового року боксери матимуть другу спробу провести бій. ЗМІ повідомляють навіть місце проведення поєдинку Ломаченко – Камбосос, який відбудеться на території Джорджа – в Австралії.

Ймовірно, що їх бій, якщо команди боксерів вдарять по руках, буде титульним. Але все залежить від рішення Девіна Хейні.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі переходить в іншу вагу і може відмовитись від поясу IBF. Камбосос після перемоги над британцем Максі Х'юзом, яка була у липні 2023-го, завоювавши титул чемпіона IBO, став ще й обов'язковим претендентом на титул від якого може відмовитись Хейні.

Нагадаємо, що Ломаченко у своєму останньому бою знову зупинився у кроці від звання абсолюта. Поєдинок проти Хейні тривав усі раунди, а судді дуже сумнівно віддали перемогу американцю. Цій звитязі Девіна зраділи лише у його команді та його прихильники. Більшість у світі боксу зауважили, що американець не заслужено здобув перемогу.

Також слід відзначити, що Ломаченко отримав виклик від Шакура Стівенсона.