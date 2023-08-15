Кличко-молодший під час поїздки на схід України відвідав шість бригад ВСУ, які звільняють нашу землю від російської нечисті. Володимир приїхав не з пустими руками, а з цінним обладнанням, яке так потрібно нашим хлопцям на передовій.

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Унікальні дрони від олімпійського чемпіона

Про поїздку свого брата на фронт розповів мер Києва та колишній чемпіон світу з боксу Віталій Кличко.

"Володимир уже не вперше кілька днів провів на сході України, де відвідав наших захисників на передовій. Побував у 6 бригадах, поспілкувався з бійцями, підтримав їх. А також передав те найнеобхідніше, що просили захисники.

Зокрема, Володя сам закупив 4 великих унікальних дрони для виконання спеціальних завдань. А також відвіз допомогу, яку залучили від благодійників: понад 60 FPV-дронів (дронів-камікадзе), півтора десятка дронів-розвідників Mavic, тепловізори, більше сотні індивідуальних турнікетів SAM та турнікети вузлові й тазові шини для медичних служб на фронті.

Наші захисники тримаються в щоденних запеклих боях, під постійними обстрілами, в спеку і дощ. Втрачають побратимів і отримують поранення. Але запевняють, що духом не падають, нищитимуть і далі ворога та звільнятимуть нашу країну від агресора.

Слава Україні. Слава її героям", – написав Кличко.

Володимир Кличко на передовій / kyiv.klichko.org

Відзначимо, що колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко веде активну волонтерську діяльність. Завдяки авторитету легендарний боксер з міжнародних майданчиків розповідає правду про війну в Україні, наголошує на необхідності підтримки нашої держави у боротьбі з російським агресором.