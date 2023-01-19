Кличко відреагував на випад Ф'юрі у бік Усика: "Циганський король" отримав нове прізвисько

Скандальному британцю Тайсону Ф'юрі доставляє задоволення публічно принижувати своїх суперників. Проте гучні заяви чемпіона WBC більше викликають сміх, перетворюючи його на блазня.

Довгоочікуваний бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі відтерміновується в часі. Сторони досі очікують неймовірної пропозиції із Саудівської Аравії.

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Тим часом "Циганський король" не зміг придумати нічого нового і знову записав відео, в якому називав Усика "кроликом" і "бомжем". Таким чином епатажний боксер привітав Олександра з днем народження.

Колишній гегемон хевівейту Володимир Клично дуже лаконічно прокоментував випад Тайсона Ф’юрі. Українець розмістив у коментарях під відео емодзі циркового клоуна. Саме з цим персонажем асоціюються кумедні заяви британця.

Кличко назвав Ф’юрі клоуном / скріншот twitter.com/Tyson_Fury

, що Володимир Кличко і Тайсон Ф'юрі свого часу зустрічалися на боксерському рингу. У листопаді 2015 року британець отримав несподівану перемогу і відібрав у Володимира усі чемпіонських пояси: WBO, WBA, IBF, IBO та The Ring.