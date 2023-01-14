Всі любителі боксу з нетерпінням очікують майбутній мегафайт королів хевівейту – Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика. Експерти та фахівці діляться своїми очікування від битви чемпіонів.

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Бріджес: Ф'юрі Усику не по зубах

Австралійська красуня Ебані Бріджес, яка є чемпіонкою світу у найлегшій категорії, теж зробила свій прогноз. На думку, "Блондинки-бомбардувальника", Усик складе справжню конкуренцію "Циганському королю", але в цьому поєдинку на перший план вийдуть антропометричні дані.

Я думаю, що Тайсон Ф'юрі виявиться Усику не по зубах. Я маю на увазі, що Усик буде спритним, але у Ф'юрі є IQ і всі необхідні атрибути, щоб перемогти його,

– сказала Бріджес.

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Австралійська боксера має педагогічну освіту і навіть працювала вчителькою математики в середній школі.

З дитинства захоплювалася карате, боксом та бодібілдингом.

На професійному рингу дебютувала в 2019 році.

У 2022 році стала чемпіонкою світу у найлегшій вазі за версією IBF.

На профі-рингу провела 10 поєдинків, у яких здобула 9 перемог, а ще один завершився поразкою.

Найбільше блондинка запам'яталася своїми сексуальними формами та яскравими перформансами на церемонії зважування, за що отримала прізвисько "Королева зважування".

Ебані Бріджес на зважуванні / instagram.com/ebanie_bridges

Нагадаємо, що поєдинок Усика проти Ф'юрі повинен відбутися навесні цього року. За словами менеджера українського боксера Егіса Клімаса мегафайт пройде в період з 18 лютого по 4 березня. Промоутер "Циганського короля" дотримується такої ж думки.