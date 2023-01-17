17 січня свій день народження святкує один з найкращих українських боксерів усіх часів Олександр Усик. Прославленому чемпіону виповнилося 36 років.
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Ніжне привітання дружини Усика
У соціальній мережі Instagram Олександра привітала його дружина Катерина. Для того, щоб висловити свої почуття до коханого їй вистачило кілька слів.
Безмежно кохаю. З Днем Народження,
– написала Катерина Усик.
Свій допис дружина Усика доповнила світлинами спільної фотосесії з Олександром та сердечками.
Катерина та Олександр Усики / instagram.com/usyk_kate1505
Нагадаємо, що Олександр та Катерина у шлюбі з 2009 року. Вони виховують трьох дітей – доньку Єлизавету та синів Кирила і Михайла.
Спортивні досягнення Усика
- Олександр Усик – діючий чемпіон світу за версіями WBA super, WBO, IBF, IBO и The Ring у надважкій вазі.
- 21 липня 2018 року він став першим українцем, який став абсолютним чемпіоном світу.
- Олександр володів титулами чемпіона світу чотирьох найавторитетніших боксерських організацій у першій важкій вазі.
- У 2012 році Усик став олімпійським чемпіоном.
- На його рахунку золоті нагороди чемпіонату Європи 2008 та світу 2011.