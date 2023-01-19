Долгожданный бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе между Александром Усиком и Тасоном Фьюри отсрочивается во времени. Стороны до сих пор ожидают невероятного предложения из Саудовской Аравии.
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Тем временем "Цыганский король" не смог придумать ничего нового и снова записал видео, в котором называл Усика "кроликом" и "бомжем" Таким образом эпатажный боксер поздравил Александра с днем рождения.
Бывший гегемон хевивейта Владимир Клично очень лаконично прокомментировал выпад Тайсона Фьюри. Украинец разместил в комментариях под видео эмодзи циркового клоуна. Именно с этим персонажем ассоциируются смешные заявления британца.
Кличко назвал Фьюри клоуном / скриншот twitter.com/Tyson_Fury