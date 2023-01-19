Довгоочікуваний бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі відтерміновується в часі. Сторони досі очікують неймовірної пропозиції із Саудівської Аравії.
Читайте також "Королева зважувань" назвала переможця поєдинку Усик – Ф'юрі
Тим часом "Циганський король" не зміг придумати нічого нового і знову записав відео, в якому називав Усика "кроликом" і "бомжем". Таким чином епатажний боксер привітав Олександра з днем народження.
Колишній гегемон хевівейту Володимир Клично дуже лаконічно прокоментував випад Тайсона Ф’юрі. Українець розмістив у коментарях під відео емодзі циркового клоуна. Саме з цим персонажем асоціюються кумедні заяви британця.
Кличко назвав Ф’юрі клоуном / скріншот twitter.com/Tyson_Fury