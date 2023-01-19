Для звання абсолютного чемпіона світу з боксу слід володіти чотирма чемпіонськими поясами. Три з них є в Олександра Усика – WBA, IBF та WBO. Бракує лише за версією WBC, яким і володіє Тайсон Ф'юрі. Тож саме йому і кинув виклик Усик, коли переміг у реванші Ентоні Джошуа та захистив свої чемпіонські пояси.

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Ф'юрі й сам не проти провести бій проти Усика. Адже розуміє, що цей бій може принести йому чималий дохід. І щоб підняти до нього більший інтерес, доволі часто вдається до образ.

Сторони боксерів зараз очікують пропозицій щодо місця проведення бою. Промоутери шукають, хто буде готовий запропонувати найбільше. І чекають, що це буде хтось з Близького Сходу. Саме в Саудівській Аравії свій другий бій проти Джошуа і провів Усик.

Промоутер Френк Воррен, який представляє інтереси Ф'юрі, заявив, що вони поки в очікуванні пропозицій, але поки жодна з них не надійшла. Через це і дата потенційного бою змішується в часі.

"Я сподіваюся, що це станеться в кінці березня або на початку квітня. Ось куди ми зараз дивимося. Тож, схрестивши пальці, ми очікуємо цю дату, але це точно станеться", – переконаний Воррен.

Однією з проблем щодо затягування вибору місця експерти називають те, що Ф'юрі перестав бути цікавим як учасник топового боксерського шоу. Як приклад наводиться те, що британський боксер почав погоджуватися на "грошові бої" зі слабкими суперниками в Англії, замість того, щоб виходити на ринг проти топових боксерів. Для прикладу – його бої проти Ділліана Вайта чи Дерека Чісори.

Ще одна причина – Ф'юрі став дещо набридливим у своїй поведінці. Він "весь час повторюється, вживає одні й ті самі образи та звучить як зламана платівка". Тому і з Саудівської Аравії поки немає і пропозицій щодо проведення бою Усик – Ф'юрі.