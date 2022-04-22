Влада Італії вимагає усунути від місцевого турніру тенісистів із Росії та Білорусі

Білоруські та російські тенісисти з таким темпом скоро зможе грати турніри лише у рідних країнах. В Італії хочуть усунути спортсменів цих ворожих країн від змагань.

Італія проти тенісистів із ворожих країн

Мастерс у Римі може відбутись без представників Росії та Білорусі. Влада Італії вимагає організаторів турніру відсторонити від участі тенісистів цих країн.

До теми Я не політик, не читаю новин, – тенісист із Росії назвав відсторонення від Вімблдону безглуздим

Таке рішення підтримує президент НОК Італії Джованні Малаго. Італійці не хочуть бачити тенісистів із ворожих країн.

Нагадаємо, що 20 квітня офіційно відсторонили росіян та білорусів від Вімблдону-2022. Російський тенісист Андрій Рубльов вже відреагував на таке рішення уряду. Він заявив, що не бачить у цьому рішення жодної логіки.

А от ATP та WTA не підтримують відсторонення тенісистів цих країн від Вімблдону. У чоловічій Асоціації називають цей вчинок несправедливим.

Українські провідні тенісисти звернулись до Асоціацій з вимогою дискваліфікувати тих представників, які продовжують замовчувати про агресію Росії. Українці пропонують WTA, ATP та ITF допускати до турнірів лише тих, хто засудив Володимира Путіна та Олександра Лукашенка.