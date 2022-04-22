Рубльов: Це ні до чого не приведе і нічим не допоможе

Друга ракетка Росії Андрій Рубльов прокоментував відсторонення росіян та білорусів від Вімблдону. Тенісист не бачить у цьому рішення ніякої логіки. Росіянин впевнений, що такі дії не змінять нічого.

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Російський спортсмен заявив. що він взагалі не стежить за новинами, нічого не знає, що робиться у світі, адже тяжко працює на корті.

Мали дзвінок. Між кількома гравцями та Вімблдоном. Ми просто поговорили про ситуацію та про те, яке рішення ми, можливо, могли б знайти. Якщо бути чесним, то причини, через яку нам дали бан... вони безглузді. У тому, що вони пропонують, навіть немає жодної логіки. Я б зрозумів, якби, наприклад, те, що вони забанять нас, тенісистів з Росії та Білорусі, хоч на пів відсотка призвело до якихось змін чи допомогло. Але це ні до чого не приведе і нічим не допоможе. Тому те, що зараз відбувається, це повна дискримінація нас, і я думаю це більше пропозиція уряду,

– сказав росіянин.

Цікаво! У перші повномасштабного вторгнення Росії в Україну Рубльов закликав до миру. Після одного з переможних поєдинків Андрій написав на об'єктиві камери "Ні війні, будь ласка".

А тепер тенісист каже, що не стежить за новинами. Хоча ще тоді вже заговорив про мир.

Готовий віддати призові постраждалим сім'ям

Заради участі у Вімблдоні Рубльов готовий відмовитись від усіх зароблених призових, які може віддати на гуманітарну допомогу постраждалим родинам.

"Мені здається, такий крок, принаймні, щось зробить і покаже, що уряд Британії виступає за мир і вони реально хочуть щось робити для допомоги. Мені здається, якщо приблизно порахувати можливу суму, це може бути близько мільйона фунтів. Мені здається, це величезна сума грошей, яку за ці два місяці жоден інший спорт не пожертвував. Тому теніс міг би стати першим видом спорту, який пожертвував би таку суму, і це було б завдяки Вімблдону. Так вони зібрали б усю шану та повагу від усіх. Тому я вважаю, що це був би вірний крок, щоб обміркувати та перевірити це", – йдеться у заяві.

Рубльов додав, що він виходить на корт, щоб змагатись, а не говорити про політику. Тенісист додав, що намагається показати, що у Росії теж живуть добрі та виховані люди.

До слова. Вімблдон стартує 27 червня та триватиме до 10 липня на лондонському корті.