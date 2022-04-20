Українці звернулися до світової тенісної спільноти

На сторінках у соціальних мережах Еліни Світоліної, Марти Костюк, Сергія Стаховського та інших наших тенісистів було опубліковано однакову заяву. Відомі українські спортсмени звернулися до світової тенісної спільноти.

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Спортсмени наголосили на тому, що український народ зіштовхнувся з російською агресією та неймовірно страждає від дій путінської орди. Невеликий відсоток російських та білоруських тенісистів неоднозначно прокоментували війну в Україні, а більшість взагалі не згадала про неї й слова.

Тому українці вимагають дискваліфікації тих тенісистів, які продовжують мовчати. Наші атлети пропонують WTA, ATP та ITF допускати до змагань лише тих спортсменів, які засуджують режим Путіна та Лукашенка.

Повне звернення тенісистів

Шановна тенісна спільнота!

Джинетта Саган якось сказала: "Тиша перед правосуддям – це співучасть із гнобителем".

24 лютого 2022 року Росія за підтримки Білорусії напала на Україну. Зараз у нашій країні, у нашому домі війна. Українці змушені залишити свої будинки, боротися за власне життя та життя своїх земляків.

Вже понад 50 днів російські війська, використовуючи територію Білорусії, бомбардують наші міста та вбивають мирних жителів. Мільйони людей залишилися без даху над головою, мільйони дітей знають тепер, що таке вибухи, що таке страх і що таке смерть. І все це відбувається сьогодні у центрі Європи.

Як спортсмени ми несемо величезну відповідальність перед суспільством. Наші повідомлення читають мільйони людей і формують своє ставлення до ситуації, що склалася. Мовчати під час війни, особливо тим, хто є лакмусовим папірцем у суспільстві, нестерпно, оскільки він веде до продовження вбивств на нашій Батьківщині.

Ми бачили, що деякі гравці Росії та Білорусі неоднозначно висловлювалися з приводу якоїсь війни, але досі жоден представник цих держав не висловився про війну, розв'язану Росією та Білорусією на території України.

Ми вимагаємо від WTA, ATP та ITF, щоб гравці, представники Росії та Білорусії публічно та чітко дали свою відповідь на наступні питання:

1. Чи підтримуєте ви вторгнення Росії та Білорусії на територію України і внаслідок цього розпочату війну?

2. Чи підтримуєте ви військову діяльність Росії та Білорусії в Україні?

3. Чи підтримуєте ви режими Путіна та Лукашенка?