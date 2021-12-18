Війна з Росією сильно підкосила наші сили, – тренер збірної України Петраков
18 грудня 2021 , 17:19Читать новость на русском
Джерело:"Футбольний формат"
Наставник збірної України Олександр Петраков висловився про вплив війни на Донбасі на український футбол. Тренер заявив, що збройна агресія Росії підкосила український футбол.
Петраков: Потихеньку ми відновлюватимемося
Росія напала на Україну у 2014 році й анексувала півострів Крим та окупувала частини Донецької та Луганської областей.
До речі Росія – агресор, Крим – наш, – український футболіст Гринь
Петраков переконаний, що потихеньку Україна відновлюватиметься.
Звичайно, війна з Росією сильно підкосила наші сили, але я думаю, що потихеньку ми відновлюватимемося. Я в цьому просто впевнений,
– сказав Петраков.
Що відомо про Петракова
- Олександр Петраков влітку 2021 року очолив національну збірну України з футболу. Спершу Петраков був виконувачем обов'язків головного тренера.
- Восени тренер вивів збірну України в плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022. УАФ запропонувала тренеру контракт до кінця 2022 року.
- Петраков – чемпіон світу 2019 року. Він привів збірну України U-20 до першої в історії перемоги на Мундіалі.