Петраков: Потихеньку ми відновлюватимемося

Росія напала на Україну у 2014 році й анексувала півострів Крим та окупувала частини Донецької та Луганської областей.

До речі Росія – агресор, Крим – наш, – український футболіст Гринь

Петраков переконаний, що потихеньку Україна відновлюватиметься.

Звичайно, війна з Росією сильно підкосила наші сили, але я думаю, що потихеньку ми відновлюватимемося. Я в цьому просто впевнений,

– сказав Петраков.

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