Гринь: Який ще можливий перехід до Росії

Під час інтерв'ю виданню "UA-Футбол" футболіста запитали, чи міг би він грати в російському чемпіонаті на фоні військової агресії Росії проти України.

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"Не знаю… Я не хочу взагалі розмовляти про політику, тому що спорт і політика – це різні речі", – відповів Сергій.

Згодом журналісти знову вийшли на зв'язок з футболістом, щоб правильно донести його позицію.

Чому ви в мене питаєте про Росію та Крим? Я переніс уже три операції, чекаю на четверту. Я живу в Україні, моя сім'я також живе в Україні, я народився в Україні. Який ще можливий перехід до Росії? Я думаю як би мені швидше одужати і повернутися у стрій в Олександрії,

– зазначив гравець.

На запитання чи Росія агресор і чий Крим Гринь сказав: "Ну, звісно, Росія – агресор, Крим – наш", – резюмував футболіст.