Війна продовжується: суд відхилив позовну заяву Донбаса щодо порушення ФХУ їхніх прав

Клуби Донбас, Білий Барс і Динамо (Харків) зробили позивну заяву щодо загальних зборів ТОВ Українська хокейна ліга, які відбулися 30 вересня 2021 року.

Порядком денним цього засідання був розгляд питання щодо включення до числа учасників товариства клубів Сокіл (Київ), Рулав Одд (Харків), Дніпро (Херсон), Краматорськ і Маріуполь. Щоб усі учасники, які беруть участь у змаганнях УХЛ, мали рівні права і були представлені в ТОВ "УХЛ" поряд із тими клубами, які перебували в числі співзасновників раніше.

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Вчора, 22 грудня було винесене рішення щодо залишення позовної заяви без розгляду у зв’язку з тим, що клуби-позивачі не надали належним чином завірених документів, які підтверджували б наявність порушень бодай якогось із їхніх прав. Також відхилене клопотання про забезпечення виконання позову шляхом накладення заборони проведення реєстраційних дій щодо рішень від 30 вересня.

Наразі в суді першої інстанції розглядається ще один позов, у якому стверджується, що ФХУ незаконно заволоділа 50% статутного капіталу ТОВ "УХЛ" у липні 2021 року.

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