Повесткой дня этого заседания было рассмотрение вопроса о включении в число участников общества клубов Сокол (Киев), Рулав Одд (Харьков), Днепр (Херсон), Краматорск и Мариуполь. Чтобы все участники, которые участвуют в соревнованиях УХЛ, имели равные права и были представлены в ООО "УХЛ" наряду с клубами, которые находились в числе соучредителей ранее.
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Вчера, 22 декабря было вынесено решение об оставлении искового заявления без рассмотрения в связи с тем, что клубы-истцы не предоставили должным образом заверенных документов, подтверждающих наличие нарушений какого-либо из их прав. Также отклонено ходатайство об обеспечении исполнения иска путем наложения запрета на проведение регистрационных действий касательно решений от 30 сентября.
В суде первой инстанции рассматривается еще один иск, в котором утверждается, что ФХУ незаконно завладела 50% уставного капитала ООО "УХЛ" в июле 2021 года.
Конфликт Колесникова и Федерации хоккея Украины
- Между Федерацией и Борисом Колесниковым возник конфликт. Причиной стали выборы главы федерации. Но после ряда скандалов (среди которых недопуск Донбасса к участию в Континентальном кубке), все словно затихло, и стороны даже сели за стол переговоров.
- Но это только на первый взгляд. 11 ноября во время очередного заседания УХЛ Колесников покинул заседание. Все из-за голосования за смену генерального менеджера УХЛ. Федерация была недовольна работой Евгения Колычева. Вместо него выбрали Дмитрия Христича. С Колесниковым заседание покинули еще несколько представителей хоккейных клубов, так что они не приняли участия в голосовании.
- В тот же день после его звонка шесть игроков Донбасса покинули расположение сборной Украины, которая готовилась к товарищескому турниру в Венгрии. Единственным, кто отказался это сделать, оказался Виталий Лялька. В этот же день Донбасс расторг соглашение с игроком.