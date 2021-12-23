Повесткой дня этого заседания было рассмотрение вопроса о включении в число участников общества клубов Сокол (Киев), Рулав Одд (Харьков), Днепр (Херсон), Краматорск и Мариуполь. Чтобы все участники, которые участвуют в соревнованиях УХЛ, имели равные права и были представлены в ООО "УХЛ" наряду с клубами, которые находились в числе соучредителей ранее.

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Вчера, 22 декабря было вынесено решение об оставлении искового заявления без рассмотрения в связи с тем, что клубы-истцы не предоставили должным образом заверенных документов, подтверждающих наличие нарушений какого-либо из их прав. Также отклонено ходатайство об обеспечении исполнения иска путем наложения запрета на проведение регистрационных действий касательно решений от 30 сентября.

В суде первой инстанции рассматривается еще один иск, в котором утверждается, что ФХУ незаконно завладела 50% уставного капитала ООО "УХЛ" в июле 2021 года.

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