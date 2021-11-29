Нова команда українця у найсильнішому національному дивізіоні Словаччини розташовується на шостій сходинці з вісьмома перемогами та десятьма поразками.
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Повідомлялося, що у послугах Ляльки був зацікавлений Сокіл, проте нападник вирішив спробувати свої сили у більш серйозному чемпіонаті.
Кар'єра Віталія Ляльки
Віталій Лялька розпочав виступи у системі ХК Донбас у сезоні 2013/14, захищаючи кольори команди Молода Гвардія. У складі основної команди Донбасу форвард виступав починаючи з сезону 2016/17, чотири рази ставав чемпіоном України. Загалом Лялька провів за основу донеччан 212 матчів, набравши 299 очок (146+153).