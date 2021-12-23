Порядком денним цього засідання був розгляд питання щодо включення до числа учасників товариства клубів Сокіл (Київ), Рулав Одд (Харків), Дніпро (Херсон), Краматорськ і Маріуполь. Щоб усі учасники, які беруть участь у змаганнях УХЛ, мали рівні права і були представлені в ТОВ "УХЛ" поряд із тими клубами, які перебували в числі співзасновників раніше.

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Вчора, 22 грудня було винесене рішення щодо залишення позовної заяви без розгляду у зв’язку з тим, що клуби-позивачі не надали належним чином завірених документів, які підтверджували б наявність порушень бодай якогось із їхніх прав. Також відхилене клопотання про забезпечення виконання позову шляхом накладення заборони проведення реєстраційних дій щодо рішень від 30 вересня.

Наразі в суді першої інстанції розглядається ще один позов, у якому стверджується, що ФХУ незаконно заволоділа 50% статутного капіталу ТОВ "УХЛ" у липні 2021 року.

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