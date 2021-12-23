Порядком денним цього засідання був розгляд питання щодо включення до числа учасників товариства клубів Сокіл (Київ), Рулав Одд (Харків), Дніпро (Херсон), Краматорськ і Маріуполь. Щоб усі учасники, які беруть участь у змаганнях УХЛ, мали рівні права і були представлені в ТОВ "УХЛ" поряд із тими клубами, які перебували в числі співзасновників раніше.
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Вчора, 22 грудня було винесене рішення щодо залишення позовної заяви без розгляду у зв’язку з тим, що клуби-позивачі не надали належним чином завірених документів, які підтверджували б наявність порушень бодай якогось із їхніх прав. Також відхилене клопотання про забезпечення виконання позову шляхом накладення заборони проведення реєстраційних дій щодо рішень від 30 вересня.
Наразі в суді першої інстанції розглядається ще один позов, у якому стверджується, що ФХУ незаконно заволоділа 50% статутного капіталу ТОВ "УХЛ" у липні 2021 року.
Конфлікт Колеснікова та Федерації хокею України
- Між Федерацією та Борисом Колесніковим виник конфлікт. Причиною стали вибори голови федерації. Але після череди скандалів (серед яких недопуск Донбасу до участі в Континентальному кубку), все ніби затихло, і сторони навіть сіли за стіл переговорів.
- Але це лише на перший погляд. 11 листопада під час чергового засідання УХЛ Колесніков покинув засідання. Все через голосування за зміну генерального менеджера УХЛ. Федерація була незадоволена роботою Євгенія Количева. Замість нього обрали Дмитра Христича. З Колесніковим засідання покинули ще декілька представників хокейних клубів, тож вони не взяли участі в голосуванні.
- В той же день після його дзвінка шість гравців Донбасу покинули розташування збірної України, яка готувалася до товариського турніру в Угорщині. Єдиний, хто відмовився це зробити, виявився Віталій Лялька. В цей же день Донбас розірвав угоду з гравцем.