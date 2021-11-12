Журналіст Вадим Плачинда повідомив, що керівництво Донбасу наказало гравцям національної команди повернутися у розташування клубу. Туди донеччани делегували сім хокеїстів.

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Федерація хокею України за кілька годин на офіційному сайті підтвердила інформацію щодо відкликання гравців Донбасу зі складу національної збірної. Як йдеться у повідомленні ФХУ, гравці провели тренування, повернулися до готелю і заявили, що їдуть назад в Україну.

"Я не вправі засуджувати тих гравців, які нас покинули. Випробовування грішми витримають не всі. Щоб відстояти свою позицію за цих обставин, треба мати, як зараз модного говорити, "сталеві яйця". Але нічого катастрофічного не сталося", – заявив тренер Вадим Шахрайчук.

Лише один хокеїст Донбасу відмовився покинути національну збірну України. Ним став Віталій Лялька, з яким клуб одразу розірвав угоду.

Чому Колесніков так вчинив

За інформацією журналіста рішення щодо викликання хокеїстів було прийнято президентом Донбасу Борисом Колесніковим. Відбулося це після засідання загальних зборів УХЛ, де були присутні представники федерації хокею України.

У федерації хокею наголосили, що президент Донбасу під час засідання намагався нав'язати учасникам УХЛ "своє бачення процесу розвитку організації". Після цього у процесі засідання Колесніков покинув засідання загальних зборів.

ФХУ повідомила, що через півгодини після закінчення засідання загальних зборів УХЛ хокеїсти Донбасу, а також Молодої Гвардії (фарм-клубу Донбасу) звернулися до головного тренера України U18, сповістивши про наказ від керівництва клубу покинути розташування юнацької збірної. Після цього з'явилася інформація щодо викликання хокеїстів дорослої команди.

У травні цього року чотири клуби із зони впливу експрезидента Донбасу Колеснікова не відпустили гравців до розташування національної збірної.

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