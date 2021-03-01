Екстренер Львова: Враження, що рішення про відставку було прийнято до гри з Динамо

Джерело:Meta-ratings.com.ua
Колишній наставник Львова Віталій Шумський прокоментував свою відставку зі львівського клубу.
Шумський зізнався, що його відставка стала справжньою несподіванкою. Він вважає, що керівництво прийняло таке рішення ще до матчу з Динамо.
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Для мене відставка з поста головного тренера Львова дійсно стала несподіваною. Було прийнято рішення розірвати контракт з обопільної згоди сторін. Також команду покине мій помічник Тарас Мазур. Склалося враження, що рішення президентом клубу було прийнято ще до гри з Динамо, адже з киянами, незважаючи на такий рахунок, ми на рівних провели другий тайм. Залишитися в структурі клубу? Ні, таке питання не обговорювалося,
– сказав Шумський.