Екстренер Львова: Враження, що рішення про відставку було прийнято до гри з Динамо

Колишній наставник Львова Віталій Шумський прокоментував свою відставку зі львівського клубу.

Шумський зізнався, що його відставка стала справжньою несподіванкою. Він вважає, що керівництво прийняло таке рішення ще до матчу з Динамо.

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Для мене відставка з поста головного тренера Львова дійсно стала несподіваною. Було прийнято рішення розірвати контракт з обопільної згоди сторін. Також команду покине мій помічник Тарас Мазур. Склалося враження, що рішення президентом клубу було прийнято ще до гри з Динамо, адже з киянами, незважаючи на такий рахунок, ми на рівних провели другий тайм. Залишитися в структурі клубу? Ні, таке питання не обговорювалося,

– сказав Шумський.

Шумський потрапив у мовний скандал

У 15 турі УПЛ Віталій Шумський отримав жовту картку від арбітра. Після матчу він заявив, що попередження йому дали після того, як він попросив резервного арбітра Миколу Кривоноса розмовляти українською мовою.

Ситуація не залишилася поза увагою чиновників. Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь направив листа в УАФ з проханням надати пояснення щодо цієї ситуації.

Водночас Кривонос готовий подати до суду через звинувачення у цій справі.

Ім'я нового наставника Львова буде оголошено у вівторок, 2 березня. За даними "ТаТоТаке", ним стане колишній тренер Полтави, Полісся та Черкащини Анатолій Безсмертний.