Виступ на Євро, який підійняв на вуха усю Україну: інтерв'ю з футзалістом збірної Журбою

Збірна України з футзалу увійшла у топ-4 найкращих команд Європи. Один зі лідерів "синьо-жовтих" Сергій Журба зробив вагомий внесок в успішний виступ команди, яка прославила країну на європейській арені.

Прикрі поразки в один гол

Футзаліст київського ХІТа Сергій Журба ексклюзивно для 24 каналу розповів про головні розчарування чемпіонату Європи, підсумував виступ збірної України та розповів про шалений ажіотаж навколо півфіналу проти Росії.

Зі Львова до Харкова, із Києва до Одеси, протистояння проти російської збірної об'єднало усю Україну та змусило зацікавитись матчем навіть тих українців, які до цього не мали уявлення про футзал. "Синьо-жовті" програли росіянам битву за фінал, але показали на увесь світ справжній козацький дух та характер.

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У першому матчі чемпіонату України збірники виглядали доволі важко на майданчику. Чемпіонат Європи сильно вплинув на фізичну форму футзалістів?

Після таких великих форумів зовсім інша підготовка, переїзди, перельоти. Це все у сукупності відбивається на хлопцях, потрібно перелаштовуватись на клубні принципи, які повністю відрізняються від тих, які є у збірній. Після виступів у національній футболці потрібен деякий час, щоб знову повернутись у клубний ритм. Згоден, що у першому поєдинку було складнувато фізично.



Сергій Журба / Фото UEFA Futsal

Одразу декілька матчів закінчувались із різницею в один гол. Чому збірній не вистачало цього одного кроку? Можливо, нестача досвіду чи спалах коронавірусу, який вніс ротації у склад команди?

Мені здається, що коронавірус аж ніяк не вибив нас із колії, а пішов нам на користь. Команда ще більше згуртувалась, усі допомагали одне одному та через не можу боролись за країну на майданчику. Хтось із хлопців отримав негативні тести на COVID-19 та ще встиг зіграти на Євро. Можна сказати, що з одного боку така ситуація з коронавірусом у нашій збірній пішла нам на користь,

– зізнався Журба.

Так, у деяких матчах нам не вистачало одного голу для бодай мирової. Але ми створювали моменти біля воріт суперника у кожній із ігор. Можливо, нам не вистачило матчів на такому рівні, адже наш чемпіонаті немає такої конкуренції, яка є у європейських. Щодо Ліги чемпіонів, то наші клуби теж не заходять у фінальні стадії. Нам бракує досвіду ігор на такому рівні. На жаль, реалізація нас теж неодноразово підводила.

Подарунок від Сербії у вигляді путівки у плей-офф

Українські футзалісти виглядали сумними після останнього матчу групи. Так, програли Португалії, але ще нічого не було втрачено. Коли команда дізналась результат іншого матчу групи, який вирішував долю путівки у плей-офф Євро-2022?

Гравці дізнались результат паралельного матчу лише після фінального свистка. З португальцями ми старались грати лише на перемогу, щоб доля нашого виходу з групи не була у чужих руках. Розуміли, що грали проти потужного суперника, але у тій грі ми продемонстрували свої "зуби". І знову ж таки один гол та наші нереалізовані моменти привели до мінімальної поразки.



Португалія – Україна / Фото UEFA Futsal

Зікі був одним із лідерів Португалії на Євро-2022. Чи здивував він особисто Вас?

Зікі мене не здивував. Він класно відіграв на чемпіонаті світу. Виділю його гру на клубному рівні, адже стараюсь стежити за європейськими чемпіонатами. У Спортингу Зікі є одним із лідерів команди. З кожним форумом він лише додає у грі та у свої 20 років показує дуже хороший рівень футзалу.

Щодо розчарувань Євро, то для мене це Італія. Хоча усі форуми даються італійцям доволі складно, вони з труднощами виходять із групи. Раніше ця збірна була значно сильнішою. Можливо, це викликано тим, що їх внутрішній чемпіонат дещо "просів". Але хотілось би бачити той рівень гри Італії, який вона показувала раніше. Усі інші команди продемонстрували максимальний результат, розподіл місць доволі логічний. Можливо, нам трішки не вистачило, щоб застрибнути у трійку найкращих.

Битва за півфінал

Що стало причиною двох пропущених голів у матчі проти Казахстану за рахунку 0:3 на користь України?

Сильно "збиває" ситуація, коли у матчі на виліт долю поєдинку вирішує один гол, хоча до цього ти перемагав із різницею у три м'ячі. Тим паче, що збірна Казахстану є хорошим суперником. Казахстанець Оразов став найкращим бомбардиром Євро, це заслуговує на повагу. Це досягнення показує рівень місцевих футзалістів. Суперник дуже добре грав 5 в 4, ми ж до цього були готові. У потрібний момент нам вдалось забити ще два голи, які стали переможними. Казахстану вже банально не вистачило часу, щоб відігратись.



Радевич, Разуванов та Журба / Фото UEFA Futsal

Нечуваний ажіотаж навколо матчу з Росією

Чи привернув би півфінал України таку величезну увагу, якби суперником збірної була не Росія? Чи було якесь особливе налаштування саме на гру проти росіян?

Згоден, що на це протистояння звернули увагу навіть ті люди які до цього не цікавились футзалом. Не думаю, що такий сильний ажіотаж був би навколо нашого півфіналу, якби у суперниках була не Росія.

Були сконцентровані лише на півфінальній грі. Нам було байдуже, хто буде нашим суперником. У нас було одне завдання – перемогти та вийти у фінал. Особливих акцентів на Росію у нас не було, ми уважно розібрали гру суперника та готувались, як і на будь-якого іншого опонента, який претендує на високі місця. У нас були чисто футзальні принципи на гру проти росіян,

– запевнив футзаліст.

Не боялись зриву півфіналу Україна – Росія?

Гадаю, якби напружена ситуація навколо матчу була на межі, то УЄФА б скасувала цей поєдинок. Але в асоціації зробили усе можливе, щоб у безпечних умовах провести цей півфінал. Культура поведінки фанатів на трибунах теж була на висоті.



Україна – Росія / Фото UEFA Futsal

У першому таймі проти Росії здавалось, що українські футзалісти бояться суперника. Таке ж відчуття було у поєдинку проти Португалії. Чому збірна не показувала усе на що здатна?

Звичайно, ціна однієї помилки у цьому матчі була надзвичайно велика. Ніхто не форсував подій, не відзначався надмірною активністю, яка могла привести до контратаки у твої ворота. Збірна Росії добре діяла у грі 4 на 4, а нам не все вдавалось. За рахунку 2:1 на користь суперника ми кинулись грати з п'ятим польовим, що нам непогано давалось. Тому у другому таймі кинули усі свої козирі на майданчик, щоб відігратись у рахунку. На жаль, знову нас підвела реалізація.

Відеоогляд півфіналу Україна – Росія

Україна увійшла у топ-4 найкращих збірних Європи

Вихід у матч за третє місце, але повернення в Україну без нагород – це успіх чи фіаско?

Ми горді тим, що змогли пробитись у матч за третє місце. У боротьбі за фінал нам не вистачило лише трішки фортуни. Невідомо, як би склався поєдинок проти Росії, якби ми забили пенальті на останніх секундах зустрічі. Росіяни вже тримали результат у голові, адже грали на межі з п'ятьма фолами. Для нас матч за третє місце – успіх,

– сказав Журба

Те, що ми вийшли з групи з однією перемогою, це нормальний результат. Усі суперники у нашій групі теж мали у своєму активі по одній звитязі, окрім Португалії. Зараз формат Євро інший. Раніше у групі було по три команди. Ще деякі збірні не встигли зіграти перший тур, як деякі збірні вже їхали додому. Бо у їх групах вже все було зрозуміло. Новий формат доволі цікавий. У команд є шанс реабілітуватись за зроблену помилку. На щастя, нам це вдалось.

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Чи ставив тренерський штаб особисті цілі перед досвідченими гравцями збірної України на чемпіонаті Європи?

Мені ніхто не ставив особистих цілей. У нас командний вид спорту, тому усі хотіли здобути позитивний результат. Так, вік вже доволі солідний, не знаю, чи вдасться поїхати на наступний чемпіонат Європи, але різне буває. Індивідуальних цілей не було, була командна – це здобути медалі. На жаль, нам не вистачило до цієї мети лише одного кроку.

Шалена підтримка українців, якій позаздрять суперники

Підтримка українців на цьому Євро була відчутнішою, ніж на попередніх великих форумах?

Можу сказати, що популяризації та висвітлення виступів нашої збірної представниками ЗМІ було потужнішим, ніж на попередніх Євро. Дуже приємно було відчувати таку солідну підтримку, як у Нідерландах, коли дозволили заповнювати трибуни, так і на відстані в Україні. Шкода, що через карантинні обмеження трибуни не могли бути вщент заповнені, але приємно грати при такій атмосфері,

– відповів футзаліст київського ХІТа.

Чи відчувалась підтримка з трибун безпосередньому під час матчів?

Звичайно, усі сконцентровані на грі, але підтримка все одно відчутна. Коли приходить стільки уболівальників, то граєш лише в одне задоволення. Атмосфера була класною.



Збірна України з футзалу / Фото UEFA Futsal

Виступ збірної України стане новим "ковтком повітря" для розвитку українського футзалу?

Гадаю, що наш виступ на Євро привернув увагу багатьох людей, тому результат повинен піти на користь розвитку футзалу в Україні. Сподіваюсь, що на наш вид спорту звернуть увагу в Міністерстві молоді та спорту, а також в інших державних структурах, які будуть фінансувати будівництво нових майданчиків. У нас талановиті футзалісти, яким потрібно прогресувати. У майбутньому побачимо, чи залишиться все це лише розмовами, чи ні. Віримо лише у найкраще.

Збірна Португалії вражала своїм характером. Одразу у декількох матчах команді вдавалось відігратись із рахунку 0:2. Як оціните виступ суперника, адже ви грали з ним у груповому раунді?

Так виходило, що їх матчі складались саме за таким сценарієм. Португальські футзалісти знаходили потрібні ключі до дверей воріт суперників та у декількох важливих поєдинках відігравались із рахунку 0:2. За таких цифр на табло команда показувала свій запас потенціалу, який приводив їх до потрібного результату. Так, кар'єру у збірній закінчив Рікардінью – головна зірка команди. Але португальці компенсували це командними взаємодіями. У цьому компоненті португальці солідно додали.

Синьо-жовте серце Сергія Журби

Що для Сергія Журби означає грати у синьо-жовтій футболці?

Дуже приємно грати за національну команду країни. Виклик у збірну означає, що тренерський штаб називає тебе одним із найкращих гравців України. Це дуже престижно. Граючи за збірну, ти прославляєш свою країну на євроарені. Хочеться здобувати більше перемог, але не завжди це вдається. Головне, що ми прагнемо прославляти нашу країну на увесь світ.



Підтримка збірної України на Євро / Фото UEFA Futsal

У березні на Євро стартує жіноча збірна України. Яку пораду могли б дати дівчатам на такий серйозний форум?

Виходити, грати та не боятись, тому що у будь-якому випадку буде обурення. Коли добре граєш не боїшся показати усі свої сильні якості, тоді результат прийде. Так, психологічно складно, ціна помилки буде на вагу золота. Але не помиляється той, хто нічого не робить. Тому бажаю нашій жіночій збірній лише удачі, без травм та отримати масу задоволення від своєї гри та результату.

Як виступала збірна України на Євро-2022