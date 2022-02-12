На фінальному турнірі було забито 173 м'ячі, з них експерти відібрали десятку найкращих голів.
Дивіться також Воротар збірної України потрапив до списку найкращих за підсумками Євро з футзалу
У квінтет найкрасивіших потрапив результативний удар українського захисника Михайла Зварича у матчі групового етапу проти сербів. Тоді національна команда перемогла з рахунком 6:1.
Найкращим голом був визнаний точний удар росіянина Артема Ніязова по воротах України.
Відео найкращих голів на Євро-2022 з футзалу
Як виступила Україна
- Збірна України дісталась півфіналу чемпіонату Європи з футзалу, де поступилась Росії (1:2), а у матчі за третє місце була розбита Іспанією (1:4).
- У групі "синьо-жовті" розгромили Сербію (6:1) та програли Нідерландам (2:3) та Португалії (0:1), після чого перемогли Казахстан (5:3) у 1/4 фіналу.
- Турнір виграла Португалія, яка у фіналі обіграла Росію (4:2). Для піренейців перемога стала другим тріумфом на чемпіонатах Європи.