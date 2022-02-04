Реакція України на поразку збірної
На жаль, підопічні Олександра Косенка не змогли пробитись у фінал чемпіонату Європи-2022. Україна програла Росії з рахунком 2:3. Голами у синьо-жовтій футболці відзначились Євген Сірий та Даниїл Абакшин, повідомляє 24 канал.
Детальніше Україна прикро програла Росії та буде битись за 3 місце Євро-2022 з футзалу
Українські уболівальники підтримали футзалістів після поразки у півфіналі. Звичайно, що були фанати, які написали негативні коментарі, але позитивних відгуків є значно більше.
Українці відзначили гру "синьо-жовтих" та фортуну, яка цього дня була на стороні суперника.
- "Молодці хлопці, за вас зовсім не соромно! Ви – найкращі! Спортивне щастя сьогодні було на стороні червоних"
- "Хлопці боролися гідно! Це гра! Є переможці, а є ті, хто програли! Молодці!
- "Молодці. Але.... Дві помилки за гру вирішили все. Успіхів у грі за бронзу.
- "Це достойний результат. Дай Баг забрати третю позицію. По грі червоним не поступились. Команда молода, перемоги попереду. Удачі !
- "Дякую за чудову гру!!! За неймовірну самовіддачу! За боротьбу! Ви герої! На жаль, трішки забракувало везіння…Окрема подяка вболівальникам в Амстердамі!!!"
Також українські фанати відзначили земляків, які поїхали у Нідерланди, щоб підтримали футзалістів збірної із трибун. Вони протягом усіх 40 хвилин чистого часу палко кричали та мотивували підопічних Косенка йти уперед.
Фанати України у Нідерландах: дивіться відео
Варто побачити Фанати України заспівали легендарну пісню "Путін – ху*ло" на матчі з Росією в Амстердамі
Підтримка збірної України на Євро-2022: дивіться відео
- Збірна України буде боротись за 3 місце на Євро-2022. Суперник "синьо-жовтих" визначиться у півфіналі Португалія – Іспанія, який відбудеться 4 лютого о 21:00.
- Футзалісти Косенка можуть вдруге зіграти проти португальців, якщо вони програють Іспанії. Нагадаємо, що на стадії групового раунду українці мінімально програли Португалії (1:0).
- Фінал та матч за 3-ю позицію запланований на 6 лютого в Амстердамі (Нідерланди).