Сербія – Україна 1:6

Голи: Томіч,40 – Зварич, 2, 35, Васіч, 6 (авт), Абакшин, 15, Чернявський, 20, Корсун, 39

Дивіться також Україна з драматичної поразки від Нідерландів стартувала на Євро-2022 з футзалу: відеоогляд

Важлива звитяга

Після того, як Україна сенсаційно програла Нідерландам, "синьо-жовтим" не було куди відступати в грі проти Сербії. Як і українці, серби програли в першому турі. Балканську збірну обіграла Португалія.

В очному матчі Україна та Сербія визначали, хто продовжить боротися за вихід з групи. Поразка зводила нанівець будь-які шанси що України, що Сербії.

Перемога за 20 хвилин

Українські футзалісти забезпечили собі позитивний результат за 20 хвилин першого тайму.

Уже на другій хвилині Зварич відкрив рахунок у грі. Через 4 хвилини у власних воротах відзначився Васіч. Розгромним рахунок зробив Абакшин, який вдало підставив ногу після удару Лебедя.

Рахунок 4:0 на 20-й хвилині встановив Чернявський. Українець забив гол дальнім ударом та відсвяткував його, виконавши сальто.



Сальто Чернявського / Фото Getty Images

У другому таймі Україна відзначилася ще двома голом. Зварич оформи дубль і Корсун забив шостий м'яч. Сербія ж спромоглася на гол престижу наприкінці гри.

В останньому турі Україна 28-го січня зіграє проти Португалії. Від цієї гри буде залежати, чи вийдуть підопічні Олександра Косенка в наступний раунд.