Більше подобається тюремна форма, аніж футбольна: капітан Монако може відправитись за грати

Відомі футболісти полюбляють знайти непотрібних проблем собі на голову. Цього разу гравець може відправитись у в'язницю на не дуже довгий термін.

Капітан французького Монако Віссам Бен Єддер може опинитись за гратами. Футболіст не брав участі у секс-скандалах (як Дані Алвес) або ж не вживав наркотики (як президент переможця Ліги Європи), все значно банальніше.

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Не найкраще завершення кар'єри

Французького досвідченого футболіста обвинувачують у фінансових махінаціях, конкретніше у податкових. У роки, коли Бен Єддер виступав за Севілью (2016 – 2019) він приховував від податкових органів Іспанії частину свого заробітку. Спочатку футболіста забов'язали сплатити заборгованність у сумі, яка трішки перевищує 267 тисяч доларів. Та прокурор Іспанії не став знімати звинувачення. Тому Бен Єддеру світить ще додатковий штраф у розмірі 150 тисяч євро та 9 місяців позбавлення волі.

Виступи Бен Єддера