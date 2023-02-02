Найтитулованішний футболіст в історії на свою голову вляпався у секс-скандал. Постраждалими виявилась не тільки дівчина з нічного клуба, а й колишня команда Дані Алвеса. Гравець може дорого за це заплатити, у прямому сенсі.

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Тепер попав ще й на гроші

Після того, як світ дізнався про те, що накоїв бразильський футболіст, на той момент його поточний клуб Пумас вирішив розірвати з Алвесом контракт. Та не все так просто обійшлось. Мексиканський клуб вимагає від Алвеса компенсацію і має на це повне право.

Діло в тому, що у контракті бразильця з Пумас був внесений особливий пункт. У ньому зазначено, що футболіст буде оштрафований за допінг, вчинені злочини та участь у публічних скандал. Алвес без проблем активував останній пункт. Тепер Пумас вимагає від бразильського футболіста 5 мільйонів доларів.

Дурниця зі сторони Дані Алвеса