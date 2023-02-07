Президент франкфуртського Айтрахта Петер Фішер конкретно влип. Про зберігання наркотичних засобів у домі "доповів" 13-річний син Фішера.

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Брехня завжди вилазить боком

Прокуратура Франкфурта-на-Майні уже розпочала розслідування щодо Петера Фішера. Під слідством також знаходяться дружина президента клуба та його 25-річний син. "Спалив контору" ж його 13-річний син. Він споживав кокаїн зі своїм другом у школі. Мати помітила, що повіденка сина змінилась і повідомила про це школу та поліцію.

В результаті обшуку поліційна собака знайшов сліди кокаїну на тумбочці президента Айнтрахта. За даними слідства, Фішер, його дружина та старший син зберігали наркотичні засоби так, що молодший мав до нього відкритий доступ та без проблем міг ним скористатись у своїх цілях. Клуб інцидент ще жодним чином не прокоментував.

Виступи Айнтрахта у цьому сезоні