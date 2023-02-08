Капитан французского Монако Виссам Бен Эддер может оказаться за решеткой. Футболист не участвовал в секс-скандалах (как Дани Алвес) или же не употреблял наркотики (как президент победителя Лиги Европы), все гораздо банальнее.

Достойно внимания Жажда скорости: футболисты команды Бундеслиги устроили гонку, закончившуюся ДТП

Не лучшее завершение карьеры

Французский опытный футболист обвиняется в финансовых махинациях, конкретнее в налоговых. В годы, когда Бен Эддер выступал за Севилью (2016 – 2019), он скрывал от налоговых органов Испании часть своего заработка. Сначала футболиста обязали оплатить задолженность в сумме, которая чуть-чуть превышает 267 тысяч долларов. Однако прокурор Испании не стал снимать обвинения. Поэтому Бен Эддеру светит дополнительный штраф в размере 150 тысяч евро и 9 месяцев лишения свободы.

Выступления Бен Эддера