Винуватцями ДТП стали обидва гравця німецького Гамбурга, а саме 27-річний Жан-Люк Домпе та Вілльям Мікельбренсіс, якому тільки 18 років. Розслідування у процесі, тому невідомо, що загрожує гравцям.
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Примарний вершник
Інцидент стався 6-го лютого. Жан-Люк Домпе в районі Санкт-Паулі не впорався з керуванням автомобіля BMW M3, через що пробив невелику стіну та врізався у автобусну стоянку. Очевидці помідомили, що ДТП сталося внаслідок перегонів Домпе з жовтим Mercedes, за кермом якого був партнер футболіста по Гамбургу – Мікельбренсіс.
Поліція знайшла тільки пустий BMW M3 на місці подій. Та встановивши власика автомобіля, правоохоронці відправились до місця проживання Допме. Там поліція знайшла футболіста з незначним пошкодженням руки. Обидва автомобілі затримано разом із футболістами. Їх звинувачують у незаконних перегонах.
Гамбург цього сезону
- Колектив йде на другому місці у другій Бундеслізі Німеччини, що поки дозволяє їм напряму піднятись у найвищий дивізіон країни.
- Французькі гравці-гонщики виконують різні ролі в команді. Домпе – основний нападник Гамбурга, а от Мікельбренсіс – гравець ротації.
- Гамбург вилетів з Кубка Німеччини від РБ Лейпцига ще на стадії 1/16 фіналу.