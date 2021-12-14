Він же не Вася із якогось села, – екснападник Шахтаря про скандал за участі Селезньова
Джерело:ютуб-канал SportUA LIVE
Колишній футболіст донецького Шахтаря Андрій Воробей висловився щодо до погроз Євгена Селезньова на адресу журналіста Андрія Сеньківа. Він осуджує дії форварда Минаю.
Воробей: Я до цього ставлюся негативно
Ексфутболіст зазначив, що провокації були завжди, проте спортсменам не варто на це реагувати. Він наголосив, що Селезньов повинен стриманіше себе поводити.
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Я до цього ставлюся негативно. Журналісти пишуть іноді хороше, іноді погане. Завжди є задоволені, є незадоволені. І завжди будуть провокації. Тим більше, Жені треба бути стриманішим. Він зараз на перших сторінках, хоче рекорд побити. Він же не Вася із якогось села,
– сказав Воробей.
Колишній гравець "гірників" додав, що форварду Минаю все ж таки варто зважувати всю інформацію та не робити поспішних заяв.
"Завжди його тишком-нишком зніматимуть. З трибун його провокуватимуть. Потрібно вміти себе стримувати. Це неправильно, я згоден, але різні люди є, всіх не заткнеш. На цьому люди роблять собі якийсь піар. І таких людей багато, але й добрих дуже багато. Треба не порошити, а трохи зважувати всю інформацію", – підсумував ексфутболіст.
Селезньов погрожував журналістові розправою
- У форварда Минаю та Андрія Сеньківа виник конфлікт. Футболіст звинувачує журналіста в брехні, нібито той розповсюджував неправдиву інформацію про футболіста.
- Селезньов почав надокучливо телефонувати Сеньківу та погрожувати йому розправою.
- Журналіст повідомив, що написав заяву в поліцію на погрози зі сторони Євгена.
- Сам же Селезньов прокоментував скандальну розмову з Сеньківим. Він не вважає себе винним. Також він додав, що не мав намірів їхати до журналіста. Оскільки все, що він йому сказав "було на емоціях".