Він же не Вася із якогось села, – екснападник Шахтаря про скандал за участі Селезньова

Колишній футболіст донецького Шахтаря Андрій Воробей висловився щодо до погроз Євгена Селезньова на адресу журналіста Андрія Сеньківа. Він осуджує дії форварда Минаю.

Воробей: Я до цього ставлюся негативно

Ексфутболіст зазначив, що провокації були завжди, проте спортсменам не варто на це реагувати. Він наголосив, що Селезньов повинен стриманіше себе поводити.

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Я до цього ставлюся негативно. Журналісти пишуть іноді хороше, іноді погане. Завжди є задоволені, є незадоволені. І завжди будуть провокації. Тим більше, Жені треба бути стриманішим. Він зараз на перших сторінках, хоче рекорд побити. Він же не Вася із якогось села,

– сказав Воробей.

Колишній гравець "гірників" додав, що форварду Минаю все ж таки варто зважувати всю інформацію та не робити поспішних заяв.

"Завжди його тишком-нишком зніматимуть. З трибун його провокуватимуть. Потрібно вміти себе стримувати. Це неправильно, я згоден, але різні люди є, всіх не заткнеш. На цьому люди роблять собі якийсь піар. І таких людей багато, але й добрих дуже багато. Треба не порошити, а трохи зважувати всю інформацію", – підсумував ексфутболіст.

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