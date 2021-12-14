Воробей: Я к этому отношусь отрицательно
Экс-футболист отметил, что провокации были всегда, однако спортсменам не стоит на это реагировать. Он подчеркнул, что Селезнев должен сдержаннее себя вести.
К теме Я не бью трансгендеров, – Селезнев прокомментировал скандальный разговор с журналистом
Я к этому отношусь отрицательно. Журналисты пишут иногда хорошее, иногда плохое. Всегда есть довольные, есть недовольные. И всегда будут провокации. Тем более, Жене нужно быть сдержаннее. Он сейчас на первых страницах, хочет побить рекорд. Он же не Вася из какой-то деревни,
– сказал Воробей.
Бывший игрок "горняков" добавил, что форварду Миная все же следует взвешивать всю информацию и не делать поспешных заявлений.
"Всегда его исподтишка будут снимать. С трибун его будут провоцировать. Надо уметь себя сдерживать. Это неправильно, я согласен, но разные люди есть, всех не заткнешь. На этом люди делают себе какой-то пиар. И таких людей много, но и хороших очень много. Надо не пылить, а чуть-чуть взвешивать всю информацию", – подытожил экс-футболист.
Селезнев угрожал журналисту расправой
- У форварда Миная и Андрея Сенькива возник конфликт. Футболист обвиняет журналиста во лжи, якобы тот распространял ложную информацию о футболисте.
- Селезнев начал надоедливо звонить по телефону Сенькиву и угрожать ему расправой.
- Журналист сообщил, что написал заявление в полицию на угрозы со стороны Евгения.
- Сам же Селезнев прокомментировал скандальный разговор с Сенькивым. Он не считает себя виновным. Также он добавил, что не собирался ехать к журналисту. Поскольку все, что он ему сказал, "было на эмоциях".