Селезньов: За кожне слово я відповім

За журналіста заступився народний депутат Олексій Гончаренко. Він попросив поліцію взяти під контроль погрози Селезньова щодо фізичного насильства.

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Натомість форвард не вважає себе винним.

Ха-ха-ха. Ну, нехай притягує до відповідальності. Я ж не проти, якщо є за що. Якщо Сеньків каже, що він не чоловік, а трансгендер, я маю трансгендеру бити обличчя?

– заявив футболіст.

Селезньов запевняє, що не має намірів їхати до Сеньківа. Оскільки все, що він йому сказав "було на емоціях".

"Я трансгендерів не б'ю. Куди я їхатиму? То були емоції. Я не мав права говорити на камеру матом, тому що на мене дивляться діти, які рівняються на когось", – сказав Євген.

За словами нападника Минаю, журналіст поширював неправдиву інформацію, яку ж сам вигадав. А думка нардепа його геть не хвилює.

"За кожне слово я відповім. Поліція – без запитань. Те, що каже Гончаренко, мені до дупи. Н***я собі, великий депутат. Одесит говоритиме, щоб мене на контроль взяли. Та хай візьмуть, я не проти. За що брати? За справедливість? Якщо це правда, то в чому проблема? Я ні за що не переживатиму. Якщо я маю рацію, то я маю рацію", – заявив форвард.

Реакція Минаю

Закарпатський колектив теж засуджує роботу Сеньківа. Наголошуючи на тому, що журналіст "видає свої вигадки за підтверджений факт".

Агресивну поведінку Селезньова клуб також засуджує.

Від імені клубу заявляємо, що не підтримуємо будь-яких проявів агресії футболіста у бік журналіста. У зв’язку з цим із гравцем Є. Селезньовим вже була проведена профілактична бесіда у приватному порядку і будуть вжиті відповідні заходи,

– йдеться у повідомленні.