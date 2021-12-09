Погрози журналісту

Ще 25 листопада Селезньов подзвонив Сеньківу, щоб висловити свої претензії щодо його слів в програмі "ТаТоТаке", де Сеньків є одним зі співведучих. Мова йшла про випуски, де Сеньків заявив про бійку за участі Селезньова. А також про ситуацію в футбольному клубі Минай, за який виступає гравець.

Детальніше Хочу є**ло тобі набити, – Селезньов у грубій формі погрожував журналістові розправою

Згодом Сеньківу подзвонив і головний тренер Минаю Ігор Леонов. Він почав звинувачувати журналіста у брехні.

Від Селезньова я реально втомився. Кілька днів провести в спілкуванні з ним – те ще задоволення. Тому від сьогодні я заблокував його де тільки можна. Трубки від інших людей з клубу теж не підіймаю. Ми достатньо наговорилися. Стоп! Єдине місце, де я готовий розбиратися зі Селезньовим – правозахисні структури. Заяву в поліцію я вже подав. Вона "в опрацюванні". Це потрібно було зробити – знаю точно, що я не єдиний, кому отак погрожував Селезньов. Є купа історій в публічній площині, а є й непублічні – страждали й журналісти, і футболісти команд-суперниць. Але ті вирішили не давати хід цим історіям у публічній площині. Це неправильно. Отаких рекордсменів треба карати. Законними методами,

– написав Сеньків.

Ще один ведучий "ТаТоТаке" Сергій Болотніков заявив, що після публікації розмов Селезньова очікуватиме реакції від комітету етики та чесної гри Української асоціації футболу.

"Ми – журналісти. Наша робота – шукати та видавати інформацію. Ця інформація може бути неприємною, вона навіть може виявитися перекрученою або взагалі неправдивою (мається на увазі не конкретно цей випадок, а загалом). Але тут нема нічого особистого, нам взагалі по-барабану ви всі, це просто наша робота. Так само як робота форвардів – забивати, але це їм далеко не завжди вдається. Так от, наїжджати за інформацію – "дніщє". Звинувачувати в "заказусі" – "дніщє дніща". Погрожувати – кримінал", – написав Болотніков.

Повний тест посту Андрія Сеньківа у фейсбуці

Коротко про ситуацію зі Селезньовим. Без оцінки самої розмови – ви самі її зробити за мене.

Бог і ще купа людей свідки – я не хотів публікувати нашу розмову з Селезньовим, яка відбулася ще 25 листопада. Він погрожував тим, що мене наберуть якісь люди, а згодом і під'їдуть. Вирішив так – наберуть, тоді будемо розбиратися. Мене не набрали. І я забув за цю всю історію. Але вчора згадав. Дзвінки сипалися з самого ранку. Селезньов не підбирав слів, обзивав і прямо погрожував. Дороги назад не було, соррі. Від Селезньова я реально втомився. Кілька днів провести в спілкуванні з ним – те ще задоволення. Тому від сьогодні я заблокував його де тільки можна. Трубки від інших людей з клубу теж не підіймаю. Ми достатньо наговорилися. Стоп! Єдине місце, де я готовий розбиратися зі Селезньовим – правозахисні структури. Заяву в поліцію я вже подав. Вона "в опрацюванні". Це потрібно було зробити – знаю точно, що я не єдиний, кому отак погрожував Селезньов. Є купа історій в публічній площині, а є й непублічні – страждали і журналісти, і футболісти команд-суперниць. Але ті вирішили не давати хід цим історіям у публічній площині. Це неправильно. Отаких рекордсменів треба карати. Законними методами. Мої два інсайди про те, що Селезньов часто випиває, а в команді бардак і хаос, підтверджувала купа людей протягом тривалого часу. Це загальновідомий факт. Як "трава зелена" чи "на небі є хмари". На це взагалі ніхто не звернув уваги. Під останнім випуском жодного (!) коментаря про Минай. Я на 100 відсотків довіряю цій інформації. Скажу більше – їй довіряють й інші учасники нашої розмови. Але хто ж скаже про це публічно?

Водночас я розумію, що інсайди – досить тонкий лід. Кому вірити, а кому – ні? Хто каже правду, а хто просто хайпує? Відповідь проста – тут питання виключно довіри. Жоден, ЖОДЕН журналіст не розкриє вам свої джерела. Ні ді Марціо, ні Романо, ні Фальк. Так працює ця сфера. Лише ваше право вірити або не вірити. Як і право суб'єктів тієї чи іншої інформації бути нею незадоволеним. Або більше – користуватися юридичними важелями. Це метод правової країни.