Сунесс: Світ має об’єднатися
Колишній шотландський футболіст Грем Сунесс прокоментував майбутній матч відбору на ЧС-2022 проти України. Він також засудив дії російської армії.
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"Частина мене продовжує повертатися до того факту, що це лише гра у футбол, і чи дійсно я хочу перемогти їх? Будь то спорт, політика, мистецтво, хоч би що це було, ми повинні дати зрозуміти Росії, що те, що вони роблять, є неприйнятним", – сказав ексфутболіст.
Я опинюся в дуже складній ситуації. Я емоційний. Я не просто хочу, щоб Україна пройшла кваліфікацію, я хочу, щоб вони поїхали туди (у Катар – 24 канал) та виграли чемпіонат світу,
– наголосив шотландець.
Фахівець наголосив, що він солідарний з українським народом. Він сподівається, що матч Україна – Шотландія допоможе об'єднатися всьому світові.
"Я не хотів би бути одним із шотландських гравців, які гратимуть того вечора. Світ має об’єднатися і сказати їм це, ви можете почути емоції в моєму голосі. Це моє головне почуття у цій ситуації. Я роблю це для телебачення, і я не знаю, як я впораюся з цим. Я знаю, що більшість наших вболівальників, які підуть туди, відчують те саме", – додав тренер.
Грем Сунесс: що відомо про ексгравця
- Колишній футболіст виступав за збірну Шотландії у 1975–1986 роках. Він виступав за низку провідних клубів: Ліверпуль, Рейнджерс, Сампдорія.
- Він закінчив професійну кар'єру футболіста виступами за команду Рейнджерс у 1991 році.
- Наразі він займається тренерською діяльністю.
Збірна України вирушила у Глазго
- 1 червня на національну команду очікує важливий поєдинок. Українці зіграють у відбірковому матчі плей-офф чемпіонату світу-2022 проти Шотландії. Гра відбудеться у шотландському Глазго, куди "синьо-жовті" вже вирушили.
- Переможець цього поєдинку зустрінеться проти збірної Уельсу, де визначиться ще один учасник чемпіонату світу-2022.
- Збірна тренувалася до важливих матчів у Словенії. "Синьо-жовті" прибули туди на початку травня.
- Наставник збірної Шотландії високо оцінив гру українських футболістів. Він вважає, що "синьо-жовті" є серйозними конкурентами для його підопічних.