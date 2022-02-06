Вимушені зміни: склад збірної України на жіночу "індивідуалку" на Олімпіаді-2022

6 лютого 2022 , 16:46
Читать новость на русском

Джерело:

Biathlon.com.ua

Жіночою індивідуальною гонкою продовжиться біатлонна програма на Олімпіаді-2022. У складі збірної України відбулись вимушені ротації.

Втрати у складі України

Лише три українські біатлоністки вийдуть на трасу в індивідуальній гонці. Дарія Блашко отримала позитивний тест на коронавірус та вже виключена зі стартового листа гонки.

До речі Українська біатлоністка Блашко здала позитивний тест на коронавірус на Олімпіаді-2022

Першою на олімпійську трасу вийде Ірина Петренко, яка не потрапила у склад збірної на змішану естафету. Також змагатись за нагороди у Китаї будуть Валентина Семеренко та Юлія Джима.

Склад України на "індивідуалку"

21. Ірина Петренко
32. Юлія Джима
62. Валентина Семеренко

До уваги. Індивідуальна гонка серед жінок стартує 7 лютого об 11:00.
Автор: Софія Кулай