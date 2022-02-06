Вимушені зміни: склад збірної України на жіночу "індивідуалку" на Олімпіаді-2022
6 лютого 2022 , 16:46Читать новость на русском
Джерело:Biathlon.com.ua
Жіночою індивідуальною гонкою продовжиться біатлонна програма на Олімпіаді-2022. У складі збірної України відбулись вимушені ротації.
Втрати у складі України
Лише три українські біатлоністки вийдуть на трасу в індивідуальній гонці. Дарія Блашко отримала позитивний тест на коронавірус та вже виключена зі стартового листа гонки.
До речі Українська біатлоністка Блашко здала позитивний тест на коронавірус на Олімпіаді-2022
Першою на олімпійську трасу вийде Ірина Петренко, яка не потрапила у склад збірної на змішану естафету. Також змагатись за нагороди у Китаї будуть Валентина Семеренко та Юлія Джима.
Склад України на "індивідуалку"
21. Ірина Петренко
32. Юлія Джима
62. Валентина Семеренко
- Нагадаємо, що першою серед українських спортсменок захворіла на COVID-19 Олена Білосюк.
- Україна провалилась у першій гонці Олімпіади-2022. Синьо-жовта збірна фінішувала лише 13-ю.