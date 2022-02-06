Потери в составе Украины

Только три украинских биатлонистки выйдут на трассу в индивидуальной гонке. Дарья Блашко получила положительный тест на коронавирус и уже исключена из стартового листа гонки.

Кстати Украинская биатлонистка Блашко сдала положительный тест на коронавирус на Олимпиаде-2022

Первой на олимпийскую трассу выйдет Ирина Петренко, не попавшая в состав сборной на смешанную эстафету. Также соперничать за награды в Китае будут Валентина Семеренко и Юлия Джима.

Состав Украины на "индивидуалку"

21. Ирина Петренко

32. Юлия Джима

62. Валентина Семеренко

Внимание. Индивидуальная гонка среди женщин стартует 7 февраля в 11:00.