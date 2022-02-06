Втрати у складі України

Лише три українські біатлоністки вийдуть на трасу в індивідуальній гонці. Дарія Блашко отримала позитивний тест на коронавірус та вже виключена зі стартового листа гонки.

До речі Українська біатлоністка Блашко здала позитивний тест на коронавірус на Олімпіаді-2022

Першою на олімпійську трасу вийде Ірина Петренко, яка не потрапила у склад збірної на змішану естафету. Також змагатись за нагороди у Китаї будуть Валентина Семеренко та Юлія Джима.

Склад України на "індивідуалку"

21. Ірина Петренко
32. Юлія Джима
62. Валентина Семеренко