На чемпіонаті Європи серед молоді-2020, що проходить у Чорногорії, 21 листопада, відбулася друга частина поєдинків півфінальної стадії.

Таким чином, до фінальної частини молодіжного Євро з боксу дібралися одразу 8 українців. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.

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Харків'янин Ілля Тогобицький переміг албанця Сантьяго Селібая в категорії до 75 кілограмів і в фіналі зустрінеться в рингу з росіянином Михайлом Усовим.

Відмова вірменського боксера Ованнес Папазяна дозволив Василю Ткачуку автоматично пройти у фінал суперважкій категорії. На останній стадії українець також поб'ється з росіянином Іваном Онищенко.

21 листопада тільки одній українці з чотирьох вдалося вийти у фінал. Анна Сезько в категорії до 69 кілограмів розгромила Манті Буткуте, двічі відправивши суперницю в нокдаун. У поєдинку за золото на неї чекає росіянка Анастасія Холуєва.

Декількома днями раніше свої путівки в фінал завоювали Роман Литвинов, Юрій Захареєв, Микита Горбатенко та Василь Левчук. Серед дівчат за золоті медалі 22 листопада поб'ються також Марина Стойко і Яна Тараненко.

До слова. Доля золотих нагород вирішиться в останній день турніру – у неділю, 22 листопада.