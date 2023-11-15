Зірка Ліверпуля вперше побачився із батьком після жахливого полону: зворушливі фото

Історія із викрадення батьків футболіста англійського Ліверпуля Луїса Діаса закінчилась щасливим фіналом. Рідні лівого вінгера повернулись із полону.

Наприкінці жовтня злочинне угрупування ELN вдерлись в автомобіль батьків футболіста та вивезло його рідних у невідомому напрямку. Майже одразу невідомі відпустили маму Луїса Діаса, а от батько лівого вінгера Ліверпуля пробув у полоні аж 12 днів.

До теми Викрадення із щасливим фіналом: батька зіркового футболіста Ліверпуля звільнено з полону

Щасливий фінал жахливої історії викрадення

На щастя, завдяки правоохоронцям батька гравця англійського клубу вдалось звільнити з полону та вивести у безпечне місце.

Через декілька днів сім'я вперше возз'єдналась після жахливої історії із викраденням. Батько футболіста не зміг стримати сліз. А Луїс Діас подякував Богу за те, що його родина знову у повному складі може бути разом.

Дякую Богу, що дозволив нам знову бути разом, як сім'я,

– написав футболіст.



Луїс Діас разом із звільненим із полону батьком / Фото з соцмереж футболіста



Рідні Луїса Діаса / Фото з соцмереж футболіста Ліверпуля

Відзначимо, що у листопаді збірна Колумбії, за яку виступає Луїс Діас, проведе два кваліфікаційні матчі до ЧС проти Бразилії (17 листопада) та Парагваю (22 листопада). Національна команда лівого вінгера Ліверпуля йде на 5-му місці турнірної таблиці після 4-х турів, набравши у них 6 очок.

За спиною футболіста "мерсисайдців" вже 43 матчі за збірну та 9 забитих голів.

У поточному сезоні-2023/2024 Луїс Діас провів у футболці Ліверпуля 14 матчів, у яких забив 4 м'ячі та віддав один асист.